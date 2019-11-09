شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يهزم منوف بسداسية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحرص عماد النحاس علي الدفع بأكثر من لاعب خلال اللقاء للاطمئنان علي جاهزية اللاعبين لبطولة الدوري خلال فترة التوقف، واشاد الجهاز الفني بالودية خاصة انها جاءت بعد فترة طويلة من عدم خوض الفريق للمباريات والتي كان آخرها مواجهة الزمالك في الدوري الشهر الماضي.
ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.
وبدأت أولي تجارب الذئاب مع منوف اليوم السبت ، في اولي الوديات ثم مواجهة طنطا الاربعاء المقبل، والمتحدة الاحد في الاسبوع التالي.
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