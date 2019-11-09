شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يهزم منوف بسداسية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا كبيرا علي منوف بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ، بملعب الذئاب بالجبل الاخضر.

وحرص عماد النحاس علي الدفع بأكثر من لاعب خلال اللقاء للاطمئنان علي جاهزية اللاعبين لبطولة الدوري خلال فترة التوقف، واشاد الجهاز الفني بالودية خاصة انها جاءت بعد فترة طويلة من عدم خوض الفريق للمباريات والتي كان آخرها مواجهة الزمالك في الدوري الشهر الماضي.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

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وكان عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، قرر خوض ثلاث مباريات وديةخلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني الاول للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم علاوة علي مشاركة المنتخب الاوليمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبدأت أولي تجارب الذئاب مع منوف اليوم السبت ، في اولي الوديات ثم مواجهة طنطا الاربعاء المقبل، والمتحدة الاحد في الاسبوع التالي.