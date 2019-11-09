شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يعتمد ميزانية 2019 ومناقشة توصيات لجنة التخطيط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه محمود الخطيب الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وقطاعات النادي المختلفة على ما بذل من جهد خلال الفترة السابقة، وما تحمله الجميع من جهد للارتقاء بالمستوى المهني والأخلاقي وترسيخ مبادئ الأهلي وتقاليده متمنيًا للجميع التوفيق وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1-7 -2018 وحتى 30-6-2019 والذى أعدته اللجنة الُمشكلة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لعرضه على الجمعية العمومية.

عرض الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء على الجمعية العمومية .

عرض الميزانية التقديرية الخاصة بمصروفات الجمعية العمومية لعام 2019.

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اعتمد المجلس قرار محمود الخطيب بتكليف جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق الدرجة الثانية بنين للجمباز للمشاركة فى بطولة liBarac الدولية بالتشيك خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي وحتى 1 ديسمبر المقبل.

عرض القرارات المجمعة من لجنة التخطيط لقطاع الكرة على مجلس الإدارة عن الفترة من 8 -9 -2019 وحتى 9-11-2019.

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته الخامسة عشرة، والتي عقدت بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، وكذلك التصديق على محضر اجتماع المكتب التنفيذى فى الجلسة التاسعة العادية التي عقدت بتاريخ 4 نوفمبر الحالي.

الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال فى البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلي 28 فبراير المقبل.