شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار تذاكر مباراة مصر وكينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم ، 75 جنيها سعرا للتذاكر الموحدة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وكينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون يوم الاثنين المقبل. وأعلن اتحاد الكرة طرح التذاكر للبيع أمام الجماهير الراغبة فى الحضور، باستاد الإسكندرية بدءا من العاشرة صباح الاثنين المقبل. Advertisements وتقام المباراة فى السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الأمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر مباراة مصر وكينيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.