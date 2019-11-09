شكرا لقرائتكم الخطيب يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا لرحلة علاج فى فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان محمود الخطيب قد خضع لحقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأسابيع الماضية، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام التي عانى منها طيلة الفترة الماضية.
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