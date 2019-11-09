شكرا لقرائتكم الخطيب يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا لرحلة علاج فى فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يتوجه محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الى مطار القاهرة الدولى عقب أنتهاء اجتماع مجلس الإدارة المقام حاليا بفرع النادى بالشيخ زايد استعدادا للسفر إلى دولة فرنسا فى رحلة علاجية تستغرق 10 أيام .

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كان محمود الخطيب قد خضع لحقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأسابيع الماضية، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام التي عانى منها طيلة الفترة الماضية.

ويستعد رئيس الأهلى للسفر في الثانية صباحًا الغد إلى فرنسا للعرض على طبيب آخر والإطمئان على فقرات ظهره، بالإضافة إلى دكتور الماني وسيظل هناك لمدة 10 أيام.