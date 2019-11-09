شكرا لقرائتكم سالم الدوسري: الحسم في مباراة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر سالم الدوسري مهاجم فريق الهلال السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على أوروا ريد دايموندز بهدف دون رد يوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل البيروفي أندريه كاريو هدف المباراة الوحيد للهلال في شباك أوراوا في الدقيقة 60 من كرة رأسية.

وقال الدوسري في تصريحات عقب المباراة: لم تنتهي المباراة بعد وبقى شوط ثان في اليابان، تركيزنا كان عاليا في المباراة، والفريق الأقل أخطاء هو من يحقق الفوز وهذا ما نجحنا في تحقيقه كمجموعة.

ويحل الهلال ضيفاً على أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية يوم 24 من نوفمبر الجاري، في إياب المباراة النهائية.