شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد عسيري من قائمة المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي استبعاد لاعب الوسط عبدالفتاح عسيري من القائمة التي تستعد لمواجهة أوزبكستان وباراغواي منتصف الشهر الجاري بسبب الإصابة.

وبحسب خبر صادر من المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فإن عسيري لاعب أهلي جدة خضع إلى أشعة الرنين المغناطيسي والتي كشفت وجود إصابة في عضلة الساق، تمنع مشاركته في المباراتين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أوزبكستان في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، بينما سيخوض مباراة ودية أمام منتخب بارغواي.