شكرا لقرائتكم أرسنال يتعثر مجدداً ويخسر أمام ليستر بثنائية فاردي وماديسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم ليستر إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف فقط أمام تشيلسي بعد الفوز الذي حققه على أرسنال بهدفين نظيفين في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
وسجل أهداف ليستر كل من جيمي فاردي وجيمس ماديسون في الدقيقتين 68 و75 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وبهذه النتيجة يتقاسم ليستر وتشيلسي المركز الثاني مؤقتا بست وعشرين نقطة في انتظار قمة الجولة بين ليفربول ومانشستر سيتي فيما يقع أرسنال سادساً برصيد سبع عشرة نقطة.
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