شكرا لقرائتكم إنتر يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر مؤقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتلى فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بعدما تمكن من قلب تأخره بهدف أمام ضيفه هيلاس فيرونا إلى فوز بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية عشر من المسابقة .

وتقدم فيرونا بهدف فاليريو فيري في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وتعادل ماتياس فيتشينو لإنتر ميلان في الدقيقة 65 قبل أن يسجل نيكولو باريلا هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يواجه ميلان يوم الأحد، وتوقف رصيد فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وهذا هو الفوز العاشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لفيرونا في الدوري مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.