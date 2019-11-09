الهلال يهزم أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا









اسماء السيد - اكتفى الهلال السعودي بالفوز بهدف نظيف على ضيفه أوراوا الياباني في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي أقيمت السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويلتقي الفريقان في إستاد سايتاما في 24 نوفمبر تشرين الثاني الحالي في مباراة الإياب التي يحتاج خلالها الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم البيروفي أندريه كاريلو بضربة رأسية بعد ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن محمد البريك وخروج خاطئ من حارس مرمى الفريق الياباني.

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وألغى الحكم هدفًا لسلمان الفرج في الدقيقة 72 من المباراة، التي لم تستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تسلل كاريلو الذي مرر الكرة إلى سلمان الفرج.

وطالب لاعبو الزعيم بالحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع أوراوا في الدقيقة 40، ولكن الحكم العراقي علي صباح، لم يحتسب أي شيء، وطالب باستمرار اللعب.

ملخص المباراة: