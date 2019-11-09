الزمالك ينهي أزمة عقد محمود علاء بعد معسكر المنتخب

قام مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود علاء على عقد جلسة خاصة عقب عودته من معسكر منتخب مصر الأول الحالي لحسم ملف تعديل عقده مع القلعة البيضاء، حيث يتواجد محمود علاء حاليا مع المنتخب المصري بالمسكر التدريبي استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر والمقرر اقامتها في مصر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويرغب مسؤولو الفريق الأبيض في التوصل لاتفاق نهائي مع المدافع محمود علاء بشأن تعديل التفاصيل الخاصة بعقده، لاسيما، وخاصة عقب ان تلقي اللاعب أكثر من وعد سابق بتعديل قيمة عقده المالية، وكذلك تلقيه عرض انتقال من نادييهن سعودين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.