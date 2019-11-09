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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 9 / 11 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

بعد فترة من الحديث عن مستقبله الكروى فى الاهلى اتفق البعض على أن معسكر الفريق الأخير بالإمارات سيكون له دور كبير فى بقاء صالح جمعة بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر صالح بشكل جيد خلال التدريبات بشكل نال رضا وإعجاب الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:س: هل يرغب الجهاز الفنى للأهلى فى رحيل صالح جمعة؟

ج: حسب تأكيدات الجهاز الفنى، فإن صالح جمعة مُستمر مع الفريق ولا توجد نية للاستغناء عنه خلال يناير المقبل.

الأهلي يبدأ ترتيبات السفر لتونس قبل مواجهة النجم الساحلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، أن الاتصالات مع السفارة المصرية فى تونس بدأت لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجارى إلى العاصمة التونسية لمواجهة النجم الساحلى فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ أن سمير عدلي المدير الإداري للفريق بدأ التنسيق مع الجانب التونسى، والسفارة المصرية فى تونس؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا. ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يضع برنامج بدني خاص للاعبيه استعداداً لاستئناف الدوري

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وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا بدنيا خاصا للاعبين للبدء في تنفيذه بعد غدٍ الاثنين، استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ، حيث حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد العودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي عقب خوض معسكر إعداد في دبي.

الأهلي يبحث عن وديتين خلال توقف الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدورى الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر، وأيضا المنتخب الأولمبى بمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 202 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

الأهلي يتراجع ويقرر تأجيل صفقة "تراوري" لانتقالات الصيف

تراجع النادي الاهلي عن التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن قطع مسئولو الاهلي شوطاً في هذه الصفقة التى أراد الأهلي إتمامها لتدعيم خط الوسط.

النجم الساحلي يُنعش خزينة الأهلي بـ200 ألف دولار خلال ساعات