الأحوال الجوية تحدد إقامة الاتحاد السكندري استعدادا للمحرق البحرينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى إقامة معسكر مغلق للاعبي الفريق لمدة 6 أيام بين الفترة 14 إلى 19 من الشهر الجارى استعدادا لمباراة العودة أمام المحرق البحرينى فى البطولة العربية . وينتظر طلعت يوسف تحديد إقامة المعسكر مطلع الأسبوع القادم حيث يختار بين القاهرة والإسكندرية بسبب حالة التغير فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة . ويختار الجهاز الفنى لفريق الإتحاد السكندرى اختيار 24 لاعبا عقب انتهاء المعسكر للسفر إلى البحرين يوم 22 من الشهر الجارى ويضم المعسكر جميع اللاعبين ماعدا الثلاثى الأجنبى المنضم إلى منتخبات بلادهم للمشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة وهم أكوى و أحمد شلبى و ويلسون . Advertisements وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

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