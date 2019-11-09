شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يتوجه الى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى إلى مطار القاهرة الدولى عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة المقام حاليا بفرع النادى بالشيخ زايد استعدادا للسفر إلى دولة فرنسا فى رحلة علاجية تستغرق 10 أيام .

كان محمود الخطيب قد خضع لحقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأسابيع الماضية، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام التي عانى منها طيلة الفترة الماضية.

ويستعد محمود الخطيب للسفر في الثانية صباحًا الغد إلى فرنسا للعرض على طبيب آخر والإطمئان على فقرات ظهره، بالإضافة إلى دكتور الماني وسيظل هناك لمدة 10 أيام .

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