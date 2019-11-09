المقاولون يكتسح منوف بنتيجة 6/2 وديا استعدادا لأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.
وكان عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، قرر خوض ثلاث مباريات وديةخلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني الاول للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم علاوة علي مشاركة المنتخب الاوليمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وبدأت أولي تجارب الذئاب مع منوف اليوم السبت ، في اولي الوديات ثم مواجهة طنطا الاربعاء المقبل، والمتحدة الاحد في الاسبوع التالي.
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