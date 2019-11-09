الإسماعيلي يعلن موعد انتظام الثلاثي المحترف في التدريبات.. وفارس يغيب 10 أيام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثلاثى همام طارق العراقى وبنسون شيلونجو الناميبى بجانب الغينى بيكتى سيلفا سيتواجدون بالتدريبات عقب انقضاء التوقف ضمن الأجندة الدولية وذلك اعتبارا من يوم 20 نوفمبر الجارى.

ويرتبط الثلاثى بمشاركات ضمن صفوف منتخبات بلادهم استعدادات للتصفيات المؤهلة للمونديال إضافة لتصفيات أمم أفريقيا.

وأكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن مصطفى فارس صانع الألعاب يعانى من تمزق فى الرباط الداخلى والخارجى للكاحل ،مشيرا إلى أنه تم وضع قدمه بالجبس.

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وأكمل طبيب الفريق :”اللاعب الشاب يحتاج إلى عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل اكتمال شفاءه والعودة سريعا للتدريبات ضمن صفوف الفريق”.

ويحل الدراويش ضيفا على الجزيرة الإماراتى نهاية نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.