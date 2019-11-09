شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن موعد انتظام الثلاثي المحترف في التدريبات.. وفارس يغيب 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر
ويرتبط الثلاثى بمشاركات ضمن صفوف منتخبات بلادهم استعدادات للتصفيات المؤهلة للمونديال إضافة لتصفيات أمم أفريقيا.
وأكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن مصطفى فارس صانع الألعاب يعانى من تمزق فى الرباط الداخلى والخارجى للكاحل ،مشيرا إلى أنه تم وضع قدمه بالجبس.
وأكمل طبيب الفريق :”اللاعب الشاب يحتاج إلى عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل اكتمال شفاءه والعودة سريعا للتدريبات ضمن صفوف الفريق”.
ويحل الدراويش ضيفا على الجزيرة الإماراتى نهاية نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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