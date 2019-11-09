شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 9/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر وكينيا للبيع الإثنين المقبل، والأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر وكينيا للبيع الإثنين المقبل الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي كهربا ينضم لمعسكر المنتخب الليلة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر أحمد فتحى يحتفل بعيد ميلاده الـ 35 Advertisements سموحة يطالب اتحاد الكرة بقيمة عقود ناصر ماهر وفوزى الحناوى الزمالك ينهى أزمة تعديل عقد محمود علاء بعد معسكر المنتخب دجلة يواجه إنبى وديًا تحقيقا لرغبة المدير الفنى اليونانى مران الزمالك.. عودة "شيكابالا".. غياب "أوناجم".. وقياسات بدنية للفريق مصطفى محمد يُرافق شوقي غريب في مؤتمر الغد الزمالك يستعيد بوطيب بعد العودة من ألمانيا قبل مواجهة إنبى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.