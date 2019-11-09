شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكاية نجوم الأهلى مع القرود والنسانيس والشاى بـ"لبن".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "سوبر كورة" العديد من الكواليس والأسرار الخاصة بنجوم الاهلى خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال معسكر الفريق الأخير في مدينة دبي بالأمارات والذى أستمر لمدة أسبوعاً. وينشر سوبر كورة فيديوهات لبعض نجوم الأهلي في عدة مواقف منها تلك الزيارة التى قام بها ثلاثي الفريق محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وحسين السيد "مارسيلو" لحديقة حيوان قريبة من مقر اقامة الفريق بدبي . Advertisements وظهر ثلاثي الاهلي يزور حديقة الحيوان ويداعب الأسود والقرود والنسانيس وكذلك التمساح داخل جنية الحيوانات.

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