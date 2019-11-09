اتحاد الكرة يحدد 75 جنيها سعرا موحدا لتذاكر مباراة مصر وكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم ، 75 جنيها سعرا للتذاكر الموحدة لمباراة مصر وكينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون يوم الاثنين المقبل. وأعلن اتحاد الكرة طرح التذاكر للبيع أمام الجماهير الراغبة فى الحضور، باستاد الإسكندرية بدءا من العاشرة صباح الاثنين المقبل. Advertisements وتقام المباراة فى السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الأمن.

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