جنوب أفريقيا تتعادل مع زامبيا بأمم أفريقيا تحت 23 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- نادر نبيل:
خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب جنوب أفريقيا الاولمبي أمام نظيره الزامبي، في إطار منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وتقام منافسات أمم أفريقيا تحت 23 في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ودخل منتخب جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من: دارين جونسون، ايتوميلينج شوبان، كاتيجو موهامي،اثينكوسي دلالا، كاموهيلو ماهلاتسي، كيجان جوهانيس، جرانت مارجيمان، هابي تنيكو، ثيندو موكوميلا، كوباميلو كوديسانج.
وعلى الجانب الأخر يلعب منتخب زامبيا بتشكيل مكون من: مانجاني باندا، موزيس نيوندو، بروسبير شولويا، سولومون ساكالا، إيمانويل باندا، ايمانويل جونيور، شيمي ماييمبي، إدوارد شيلوفيا، باندا ديستون، كانجوا، نجوسو سونزو.
وبهذا التعادل حصل كل منتخب على نقطة واحدة، احتلا بهما المركزين الثاني والثالث خلف كوت ديفوار صاحب الصدارة.
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