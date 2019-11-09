الأهلي يعلن تطور جديد بشأن ملف الاستاد.. واستياء من قرارات السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إنشاء استاد الأهلي بعرض التصور الكامل لإنشاء مشروع استاد النادي.

وتأتي تلك الخطوة من أجل عرض التصور الكامل للمشروع في الاجتماع للمقبل، وذلك بناءً على العمل والاجتماعات المستمرة للجنة الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يسافر محمد سراج إلى لندن، للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات المقام من الفترة 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

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وفي سياق متصل، أبدى مجلس إدارة الأهلي استياءه من قرارات اتحاد السلة بشأن أحداث مباراة القمة والتي جمعت الفريق الأحمر بالزمالك في كأس مصر.

وشهدت المباراة فور نهايتها أحداث شغب عقب فوز الأهلي بنتيجة (92-80) مما جعل الأحمر يصعد لدور الثمانية من عمر مسابقة الكأس.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة قررت إيقاف إبراهيم الجمال وأحمد إسماعيل لاعبا الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليهما، بجانب نقل مباراة للفريق الأحمر خارج الصالة.

وقررت لجنة المسابقات أيضًا توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 الف جنيه، لإخلاله بالعدد المتفق عليه في الإجتماع الفني الخاص بالمباراة.