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كوفي إدجارد أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بكأس أفريقيا تحت 23 سنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

حصل كوفي إدجارد لاعب منتخب كوت ديفوار على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا التي جمعتهما اليوم /السبت/ على ملعب السلام في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي انتهت بفوز الأفيال بهدف نظيف.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب إدجارد عن سعادته بالجائزة، موضحا أن هذا مجهود الفريق ككل، مؤكدا أن هدف المنتخب الإيفواري هو مواصلة الانتصارات من أجل تحقيق حلم التأهل للأوليمبياد.

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