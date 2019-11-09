الهلال يهزم أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الهلال السعودي فوزا صعبا مساء اليوم السبت، على نظيره أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل اندري كاريلو الهدف الأول للهلال السعودي، في شباك أوراوا ريد الياباني في الدقيقة 60، بعدما استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه في شباك حارس مرمى الفريق الياباني.

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ودخل الهلال بتشكيل مكون من: عبد الله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، سيبستيان جيوفنكو، ياسر الشهراني، بافيتمبي جوميز، أندريه كاريلو، يانج هيون سو، سالم الدوسري.

وعل الجانب الأخر جاء تشكيل أوراوا كالتالي: هاروكي فوكوشيما، دايسوكي سوزوكي، تومواكي ماكينو، كازوكي داسيلفا، فابريسيو دوس سانتوس، تاكويا أوكي، دايكي هاشيوكي، شينزو كوروكي، تاكويا إيوانامي، تاكاهيرو سيكيني.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الهلال وأوراوا ريد الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري، ويحتاج الفريق السعودي للتعادل او الفوز بأي نتيجة للفوز باللقب.