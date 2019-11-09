أكد سيرجي جنابري لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني أنه لم يكن يتوقع الانتصار على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الألماني.
واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة على ملعب آليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، وسجل اهداف الفريق البافاري كل من ليفاندوفسكي بواقع هدفين وجنابري هدف واختتم ماتس هوملز مدافع دورتموند الرباعية بهدف عكسي فيمرماه.
وقال جنابري في تصريحات صحفية عقب المباراة " لم نكن نتوقع الهزيمة الكبيرة التي ألحقناها بـ بوروسيا دورتموند، فقد كانت المباراة صعبة في بدايتها".
وتابع " لقد مع تقادم الوقت، كنا قادرين على إضافة المزيد من الأهداف، لكننا أهدرنا العديد من الفرص المتاحة".
واستطرد قائلًا " نستهدف العودة لمنصات التتويج من
وأتم تصريحاته " أعتقد أن الحالة البدنية أصبحت أفضل عن الأوقات السابقة، لذا سنصنع المزيد من التألق في الفترة المقبلة".
جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ قرر إقالة نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لـ بايرن ميونيخ على خلفية الهزيمة الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الألماني.
يذكر أن بايرن ميونيخ صعد إلى المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جنابري : لم نكن نتوقع هزيمة بوروسيا دورتموند برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.