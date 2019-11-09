جنابري : لم نكن نتوقع هزيمة بوروسيا دورتموند برباعية

أكد سيرجي جنابري لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني أنه لم يكن يتوقع الانتصار على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الألماني.

واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة على ملعب آليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، وسجل اهداف الفريق البافاري كل من ليفاندوفسكي بواقع هدفين وجنابري هدف واختتم ماتس هوملز مدافع دورتموند الرباعية بهدف عكسي في

مرماه.

وقال جنابري في تصريحات صحفية عقب المباراة " لم نكن نتوقع الهزيمة الكبيرة التي ألحقناها بـ بوروسيا دورتموند، فقد كانت المباراة صعبة في بدايتها".

وتابع " لقد مع تقادم الوقت، كنا قادرين على إضافة المزيد من الأهداف، لكننا أهدرنا العديد من الفرص المتاحة".

واستطرد قائلًا " نستهدف العودة لمنصات التتويج من

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جديد، ونصبح أبطال من أجل جماهيرنا العريضة".

وأتم تصريحاته " أعتقد أن الحالة البدنية أصبحت أفضل عن الأوقات السابقة، لذا سنصنع المزيد من التألق في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ قرر إقالة نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لـ بايرن ميونيخ على خلفية الهزيمة الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الألماني.

يذكر أن بايرن ميونيخ صعد إلى المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر المسابقة.