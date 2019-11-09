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تعادل سلبي بين جنوب إفريقيا وزامبيا في أمم إفريقيا للشباب

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حسم التعادجل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا، والتي أقيمت على ستاد السلام في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

تبادل المنتخبين السيطرة على مجريات اللقاء وظهر لاعبو جنوب إفريقيا في حالة جيدة

واهدرو العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحهم في حين نجح لاعبو زامبيا في الحد من خطورة الأولاد والحصول على نقطة في أول لقاء بالبطولة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا الى جانب جنوب افريقيا وزامبيا .

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ويتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد 3 نقاط حيث حقق الفوز امام نيجيريا في الجولة الأولى بهدف نظيف ، في حين يتقاسم جنوب افريقيا وزامبيا المركز الثاني بعد تعادلهما اليوم ويحل منتخب نيجيريا في المركز الاخير بلا رصيد من النقاط.

وشهد ت المباراة أول ظهور لطاقم تحكيم يضم عناصر نسائية بقيادة الرواندية سليمة موكانسانجا.

 وضم الطاقم المحكمة المغربية فتيحة الجيرمومي، والتي تظهر لأول مرة ايضا في المباريات الرسمية.

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