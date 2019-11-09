ليستر سيتي يهزم أرسنال وينتزع وصافة البريميرليج من مانشستر سيتي

خسر فريق أرسنال أمام نظيره ليستر سيتي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية ليستر سيتي كل من جيمي فاردي وجيمس ماديسون في الدقيقتين 68، 75 من احداث الشوط

الثاني.

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي وصافة المسابقة برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف مع مانشستر سيتي الذي يملك نفس النقاط.

ويواصل أرسنال فقدانه النقاط، إذ إنه تعادل في الجولتين السابقتين أمام فريقي كريستال بالاس وولفرهامبتون قبل أن يتعرض للهزيمة أمام شيفيلد في الجولة التاسعة من المسابقة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلتقي مع نظيره ليفربول غدًا في السادسة ونصف مساءٍ، على ملعب انفيلد، في إطار قمة الجولة الثناةي عشر من الدوري الإنجليزي.