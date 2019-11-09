لأول مرة في الملاعب المصرية .. طاقم تحكيم نسائي في مباراة رسمية

شهد ت مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا، والمقامة حاليا على ستاد السلام في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا أول ظهور لطاقم تحكيم يضم عناصر نسائية بقيادة الرواندية سليمة موكانسانجا.وبذلك تكون الحكمه قد دخلت التاريخ كرة القدم المصريه يضم عناصر نسائية بقيادة الرواندية سليمة موكانسانجا.وبذلك تكون الحكمه قد دخلت التاريخ كرة القدم المصريه ويضم الطاقم المحكمة المغربية فتيحة الجيرمومي، والتي تظهر لأول مرة ايضا في المباريات الرسمية. الجيرمومي، والتي تظهر لأول مرة ايضا في المباريات الرسمية. وتستضيف مصر البطولة والتي تشارك فيها 8 منتخابات افريقيه يصعد منها 3 منتخابات الي دورة الالعاب الاولمبيه القادمه وتقام البطوله خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري

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