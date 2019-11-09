مصر تحقق فضية البطولة العربية لسباعيات الرجبي

أحرز المنتخب المصري للرجبي الميدالية الفضية في البطولة العربية الخامسة لسباعيات الرجبي والتى استضافتها المملكة الاردنية الهاشمية باستاد البتراء في مدينة الحسين. وحققت مصر الفضية بعد خسارتها المباراة النهائية أمام منتخب الأردن بالتراي الذهبي بعد إنتهاء الشوط الثاني من المباراة بالتعادل بنتيجة ١٤-١٤. وقد فاز المنتخب الوطني اليوم على كل من الجزائر والسودان ليتأهل للمباراة النهائية. المباراة بالتعادل بنتيجة ١٤-١٤. وقد فاز المنتخب الوطني اليوم على كل من الجزائر والسودان ليتأهل للمباراة النهائية. وكان المنتخب المصري قد فاز أمس فى مبارياته على منتخب الإمارات وصيف البطولة الماضية بنتيجة ١٩-١٢ ثم خسر فى المباراه الثانيه فى الدقيقة الاخيره أمام منتخب الأردن بنتيجه ٧-٥ ثم فاز فى المباراة الثالثة على المنتخب الفلسطينى بنتيجه ٦٠-صفر. الماضية بنتيجة ١٩-١٢ ثم خسر فى المباراه الثانيه فى الدقيقة الاخيره أمام منتخب الأردن بنتيجه ٧-٥ ثم فاز فى المباراة الثالثة على المنتخب الفلسطينى بنتيجه ٦٠-صفر. ويقود المنتخب خلال البطولة جهاز فني مكون من عمرومتولي المدرب ويوسف النيال اداري ومصطفي قدري معالج ويتولي رئاسة البعثة رئيس الاتحاد المصري للرجبي حسام صحاب



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