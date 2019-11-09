شاهد .. ريال مدريد يكتفي برباعية في شباك إيبار ويتصدر الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا ومهما على نظيره إيبار بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي ايرواروا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

تقدم فريق ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة السابعة عشر من عمر

الشوط ، واضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20 ، قبل ان يعاود كريم بنزيما التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والذي انتى بهذه النتيجة.

وجاء الشوط الثاني أقل من المتوقع وتراجع اداء الملكي واكتفى بهدف وحيد عن طريق اللاعب فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 61 لينتهي اللقاء بفوز مهم للميرنجي بأربعة أهداف نظيفة.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة25 يتصدر بها جدول الترتيب ، في حين تجمد رصيد إيبار 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني