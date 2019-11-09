فيديو.. بايرن ميونيخ يكتسح بوروسيا دورتموند برباعية في قمة البوندسليجا

اكتسح فريق بايرن ميونيخ غريمه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت على ملعب آليانز آرينا معقل النادي البافاري، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني.
سجل رباعية بايرن ميونيخ كل من ليفاندوفسكي بواقع هدفين في الدقيقتين 17، 76، ثم أضافسيرجي جنابري في الدقيقة 47، ثم اختتم أهداف بايرن ميونيخ ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند بهدف عكسي في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة يصعد بايرن ميونيخ إلى المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة متساويًا بالنقاط مع
جدير بالذكر أن انتصار بايرن ميونيخ العريض على بورسيا دورتموند يأتي بعد أيام قليلة من إقالة نيكو كوفاتش مدرب النادي البافاري الذي أٌطيح به بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها بايرن ميونيخ أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف.
شاهد أهداف المباراة
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