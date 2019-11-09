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هوملز يضاعف أوجاع بوروسيا دورتموند بهدف عكسي أمام بايرن ميونيخ

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ضاعف ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند أوجاع فريقه بعد أن سجل هدفًا عكسيًا في مرماه أمام بايرن ميونيخ لتصبح النتيجة رباعية نظيفة لصالح الأخير،

في المباارة التي تجمعهما حاليًا على ملعب آليانز آرينا، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني.

سجل ماتس هوملز هدفًا عكسيًا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 79 بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر، أخطأ المدافع الألماني في إبعادها عن مرماه لتسكن شباك دورتموند وتزيد أوجاع فريقه المتأخر برباعية نظيفة.

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