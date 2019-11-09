وزير الرياضة : ملتقى النادي الدولي للإعلام الرياضي يساند مصر في حربها ضد الإرهاب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم السبت بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، ختام فعاليات الملتقى الإعلامي الثاني للنادى الدولى للإعلام الرياضيالذي اقيم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة في الفترة 7-10 نوفمبر الجاري.
وشارك في المؤتمر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين العرب، وتضمن برنامجه عدد من المحاضرات والتدريبات العملية لمناقشة مجموعة من المحاور تتمثل في صناعة الاعلامي المحترف، الاعلام الرقمي، التنسيق الاعلامي وكيف تصبح مذيعا ناجحاً.
وأكد جميع المشاركين في الملتقى الإعلامي للنادى الدولى للإعلام الرياضيعن مساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، مشيدين في ذات الوقت بالعلاقات العميقة التي تربط مصر والدول العربية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر ختام الملتقى كل من الإعلامي البحريني محمد قاسم الرئيس المؤسس للنادى الدولى للإعلام الرياضي، والإعلامي احمد شوبير نائب رئيس النادي عن قارة إفريقيا، والإعلامي التونسي عدنان بن مراد النائب الأول لرئيس النادي، والإعلامي الأردني صالح الراشد.
وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر اي جهد في تطوير العمل الرياضي والشبابي ، مقدما التهنئة لجميع المشاركين على نجاح الملتقى الذي يرسخ للتعاون العربي المشترك الهادف الي تطوير المجال الرياضي.
كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للجميع وإحراز مزيد من التقدم والرقي والازدهار لوطننا العربي.
قال الرئيس المؤسس للنادى الدولى للإعلام الرياضي
وكشف بأن النادى الدولى للإعلام الرياضي بدء ب 500 صحفي واعلامي رياضي والآن وصل عدد أعضائه الي 3687 عضو من مختلف الدول، مبيناً ان النادى سيشهد اول انتخابات خلال 3 شهور وستكون الفرصة سانحة أمام جميع الأعضاء للترشح لكل المناصب بالنادى.
ومن جانبه، تقدم الإعلامي أحمد شوبير بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإنجاح ملتقى الإعلام الرياضي في دورته الثانية، وتلبية كل الأمور المتعلقة بتنظيم المؤتمر.
ولفت شوبير الي نجاح فعاليات الملتقى الذي أقامه النادى الدولى للإعلام الرياضي، مشيراً إلى المودة والعلاقات الطيبة التي وجدها المشاركون العرب من المصريين خلال زياراتهم الميدانية التي قاموا بها.
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