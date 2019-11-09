ليفاندوفسكي يضيف الهدف الثالث لـ بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند

عزز فريق بايرن ميونيخ تقدمه أمام بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب آليانز آرينا معقل النادي البافاري، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني. على ملعب آليانز آرينا معقل النادي البافاري، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني. سجل ليفاندوفسي الهدف الثالث لـ بايرن ميونيخ في الدقيقة 76 بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها بسهولة.

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