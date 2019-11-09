ليستر سيتي يواصل تألقه ويسقط آرسنال بثنائية نظيفة

صعد ليستر سيتي للمركز الثاني مؤقتا، بفوزه على ضيفه آرسنال 2-0 على ملعب "كينج باور" مساء السبت، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز هدفي ليستر سيتي جيمي فاردي (68) وجيمس ماديسون (75).



وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 26 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب مساء الأحد مباراة نارية أمام المتصدر ليفربول في قمة الجولة، أما آرسنال فحل سادسا برصيد 17 نقطة.



واعتمد ليستر سيتي على طريقة اللعب 4-1-4-1، فتكون الخط الخلفي من الرباعي ريكاردو بيريرا وكاجلار سويونكو وجوني إيفانز وبن تشبلويل، وأدى ويلفريد نديدي دور لاعب الارتكاز، أمام رباعي الوسط المكون من أيوزي بيريز ويوري تيليمانز وجيمس ماديسون وهيرفي بارنز، فيما تمركز جايمي فاردي كمهاجم صريح.



من ناحيته، لجأ آرسنال إلى طريقة اللعب 3-5-2، فوقف روب هولدينج إلى جانب دافيد لويز وكالوم تشامبزر في الخط الخلفي، مقابل أدوار هجومية للظهيرين هيكتور بيليرين وسياد كولاسيناتش، وتبادل ماتيو جوندوزي ولوكاس توريرا الأدوار في وسط الملعب، لمنح مسعود أوزيل المساحات اللازمة لدعم ثنائي الهجوم المكون من بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت.



وكاد لاكازيت أن يستثمر تمريرة داخل منطقة الـ6 ياردات من أوباميانج، لكن محاولته ذهبت بعيدا عن المرمى في الدقيقة السابعة، وأحدثت تمريرة عرضية من بيليرين، دربكة داخل منطقة جزاء ليستر، ليسدد لاكازيت كرة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 14.



وقام أوباميانج بمجهود ضخم في الناحية اليمنى ليضع الكرة أمام لاكازيت الذي ارتدت تسديدته الأولى من الدفاع قبل أن تستقر الثانية في يدي الحارس كاسبر شمايكل بالدقيقة 20.



وأدى خطأ من هولدينج لوصول الكرة إلى فاردي الذي مرر إلى تيليمانز، لكن بيليرين وقف أمام محاولة الأخير في الدقيقة 23، واستغل فاردي تمريرة خاطئة من بيليرين، فمرر إلى بيريز الذي أرسل الكرة فوق العارضة بالدقيقة 26.



وبرع تشامبرز في قطع كرة خطيرة أرسلها بيريز نحو فاردي أمام المرمى بالدقيقة 33، وارتدت تسديدة تيليمانز من زميله نديدي وابتعدت عن المرمى في الدقيقة 37، ونفذ ماديسون ركلة حرة مباشرة هزت الشباك العلوية لمرمى آرسنال من الخارج بالدقيقة 42.



هاجم ليستر سيتي بضراوة في الشوط الثاني، وهز نديدي العارضة بعد تمريرة من بيريرا بالدقيقة 49، وألغى الحكم هدفا لآرسنال في الدقيقة 56 من إمضاء أوباميانج بداعي التسلل.



وحال بيريرا دون قيام أوباميانج بالتسديد في الدقيقة 62، وسيطر حارس آرسنال بيرند لينو على تسديدة البديل ديميراي جراي في الدقيقة 66، قبل أن يفتتح فاردي التسجيل في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة داخل المنطقة من تيليمانز إثر لعبة جماعية مشتركة، ليضعها في الشباك.



وتصدى لينو لمحاولة جديدة من فاردي في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 75، عندما تلقى تمريرة من فاردي قبل أن يسدد بين قدمي بيليرين.



وأجرى آرسنال تبديلين هجوميين في ربع الساعة الأخير، فدخل جو ويلوك مكان تورييرا وونيكولاس بيبي مكان هولدينج، لكن ليستر بقي مسيطرا على الكرة وضغط على مرمى ضيفه دون أن يمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه.

المصدر: موقع كورة