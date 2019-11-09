بايرن ميونخ ينفض غبار الهزيمة ويضرب دورتموند برياعية

سحق بايرن ميونخ غريمه بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة، اليوم السبت، في كلاسيكو الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا، لحساب الجولة الـ11.



وجاءت أهداف العملاق البافاري، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، وسيرجي جنابري، وماتس هوميلز بالخطأ في مرماه، في الدقائق 17، 47، 76 و80.



وبذلك، أصبح بايرن في المركز الثالث بوصوله للنقطة 21، بينما توقف رصيد دورتموند عند 19 نقطة، في المرتبة الخامسة.



ونفض بايرن بهذا الانتصار، غبار هزيمته المهينة على يد آينتراخت فرانكفورت (5-1)، في الجولة الماضية من البوندسليجا، والتي تسببت في الإطاحة بالمدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش.



ومن أول فرصة على أحد المرميين، حملت الدقيقة 17 النبأ السار لجماهير بايرن، بعدما أرسل بنيامين بافارد عرضية داخل منطقة جزاء دورتموند، ليقابلها روبرت ليفاندوفسكي بضربة رأسية من الوضع طائرًا، محرزًا هدف التقدم لأصحاب الأرض.



وحال ماتس هوميلز، مدافع دورتموند، دون وصول بايرن للشباك، بعدما أبعد كرة خطيرة من على خط المرمى، كادت أن تسفر عن هدف لكومان، قبل أن يتصدى بوركي لتسديدة قوية من سيرجي جنابري.



واضطر المدرب السويسري لدورتموند، لوسيان فافر، لإجراء تغيير مبكر، باستبدال الجناح الإنجليزي جادون سانشو، الذي بدا وأن إصابته تجددت خلال المباراة، ليدفع بالبرتغالي رافائيل جيريرو بدلًا منه، في الدقيقة 36.



وبعد دقيقتين، وصلت الكرة لجنابري داخل منطقة الجزاء، ليضعها بلمسة واحدة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف، بعد تبين وجود اللاعب في وضع تسلل.



وباغت بايرن ضيفه بهدف مبكر، بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني، من كرة مرتدة سريعة وصلت إلى توماس مولر، لينطلق حتى وصوله لمنطقة الجزاء، قبل أن يمرر كرة عرضية لليفاندوفسكي، الذي فشل في الاستحواذ عليها، لتصل إلى جنابري، الذي وضعها بسهولة في المرمى الخالي.



وأرجأ الحكم فرحة الجناح الألماني بهدفه، بعدما ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يستعين بتقنية الفيديو، التي أثبتت صحة الهدف.



ومع حلول الدقيقة 61، حاول فافر تجربة بعض الحلول الهجومية، بالدفع بالثنائي باكو ألكاسير وماركو رويس، بدلًا من جوليان فيجل وماريو جوتزه.



وبالفعل كاد دورتموند أن يصل لشباك مانوير نوير، عن طريق ألكاسير، لكن المهاجم الإسباني فشل في استغلال كرة عرضية، لتلمس قدمه وتذهب خارج الملعب.



وفي الدقيقة 76، أطلق ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة على الفريق الضيف، بعدما تسلم كرة مررها له مولر في قلب منطقة الجزاء، ليضعها بأريحية في الشباك، موقعًا على الهدف الثاني له والثالث لبايرن.



وبعد مرور دقيقتين فقط، كاد البديل إيفان بيريسيتش أن يعزز تقدم بايرن بهدف رابع، بعدما قابل كرة عرضية بلمسة مباشرة، لكنها حادت عن مرمى بوركي.



وعوض الجناح الكرواتي فرصته الضائعة بعد دقيقة واحدة، بإرسال عرضية أرضية، حاول هوميلز إبعادها بقدمه، لكنها تحولت بالخطأ في مرمى فريقه، ليعزز بايرن تقدمه بهدف رابع، بنيران صديقة من لاعبه السابق، في الدقيقة 80.



ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا عن فوز كاسح للفريق البافاري.

المصدر: موقع كورة