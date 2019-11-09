توتنهام يتعثر مجدداً وتشلسي ينتزع الوصافة مؤقتاً في الليجا

استمر توتنهام في عروضه المخيبة وتعادل على ملعبه مع شيفيلد يونايتد 1-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ووقف شيفيلد نداً عنيداً في وجه توتنهام وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي لا بل تفوق عليه في بعض مراحل الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني استغل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خطأ داخل المنطقة ليسدد الكرة بين ساقي حارس الضيوف دين هندرسون مفتتحاً التسجيل (58).



وبعد أن ألغى الحكم هدفاً لشيفيلد بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نجح الأخير في إدراك التعادل عن طريق تمريرة عرضية خادعة لجورج بالدوك تابعت طريقها نحو الشباك (78).



ورمى مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريستيو بوكيتينو بآخر أوراقه عندما أشرك البرازيلي لوكاس مورا الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس شيفيلد ببراعة فوق العارضة (88).



وعمّق بيرنلي جراح وست هام بثلاثية نظيفة، في حين تغلب نيوكاسل على بورنموث 2-1 وإيفرتون على ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها.



وفي غضون ذلك انتزع تشيلسي وصافة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً بفوزه الثمين على كريستال بالاس بهدفين دون رد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة المحلية.



وسجّل تامي أبراهام (52) والأميركي كريستيان بوليسيتش (79) هدفي المباراة.



ورفع فريق "البلوز" رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في حين تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المرتبة التاسعة مؤقتاً أيضاً.



وهو الانتصار الثامن لتشيلسي ضمن منافسات الـ"بريمرليغ" هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين في حين تكبّد كريستال بالاس هزيمته الخامسة مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.



المصدر: بي إن سبورت