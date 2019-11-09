اونلاين | « يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن NOW

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يستعد ملعب كامب نو لاستضافة مباراة قوية بين برشلونة الإسباني، ضد سيلتا فيجو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، لحساب الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني.

كورة ستار ويلتقي برشلونة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت 9 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد سيلتا فيجو KORA STARA، بالليجا الأسبانية

موعد مباراة برشلونة و سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

وتقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالليجا

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لايف شووت بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو وتذاع مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، شاهد LIVE SHOOT مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل العودة مجددا لقمة الدوري، بعد سلسلة من النتائج السلبية، تابع كورة جول برشلونة يستضيف سيلتا فيجو، بالجولة الثالثة عشر لليجا KORA GOAL.

كورة بلس برشلونة ضد سيلتا فيجو، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر ريال سوسيداد ومع تأجيل مباراة أمام ريال مدريد، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط بجدول الترتيب، KORA PLUS شاهد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالليجا.

كوول كورة، حيث يطمح البلوجرانا، لتعويض سقوطه المفاجئ ضد ليفانتي بالهزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة الثانية عشر، ورغبته في مصالحة جماهيره عقب التعادل أيضا مع سلافيا براج التشيكي بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، تابع مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو عبر رابط COOL KORA بالدوري الإسباني.

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