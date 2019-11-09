اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW barca رابط مباشر برشلونة hd

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب البلدي ابوروا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى برشلونة لووقف نزيف النقاط بعد التعرض لخسارة في الجولة الماضية أمام فريق ليفانتي بهدفين مقابل هدف ليصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد هو الأهداف فقط وبنفس عدد النقاط حيث يمتلك كل فريق 22 نقطة .

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تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd3، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

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متابعة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر كول كورة COOL KORA ، ويدخل فالفيردي مدرب برشلونة المباراة بإعتبارها الفرصة الأخيرة له بعد تدني مستوى الفريق للغاية خلال الفترة الماضية وفتح النادي الكتالوني خطوط اتصال مع أكثر من مدرب للتعاقد مع أحدهم وفي مقدمتهم الهولندي كومان .

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