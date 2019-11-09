اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتافيجو بث مباشر WON messi يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش البارسا NOW

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يسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين حيث قدم مستوى مخيبا وخسر أمام ليفانتي 1-3، ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

طريق برشلونة على الرغم من أنه سيكون على كامب نو فإنه لن يكون سهلًا إذ سيحل ضيفه سيلتا فيجو خصمًا صعبًا كالعادة وهو الذي عادة ما يعقد الأمور على برشلونة في ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

حكم مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يدير مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني الحكم جييرمو كوادرا فيرنانديز.

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يعلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني المعلق التونسي عصام الشوالي