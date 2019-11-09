اونلاين | لايف BEIN SPORT.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وايبار حصري يوتيوب LIVE

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ملعب مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم yalla shoot

تقام مباراة ريال مدريد وإيبار على الملعب البلدي إبوروان معقل نادي إيبار والذي من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير من متابعي إيبار لمؤازة الفريق الإسباني أمام ريال مدريد

موعد مواجهة ريال مدريد وإيبار بالدوري الأسباني مباشرkoora star :

تنطلق مواجهة مواجهة ريال مدريد وإيبار بالدوري الأسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكه المكرمه.

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القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد اليوم السبت الموافق 9-11-2019 :

اقلم مواجهة ريال مدريد وإيبار بالليجا الإسبانية اليوم، عبر فضائيات beIN SPORTS HD 3، وbeIN SPORTS MAX 8 FR، الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط لموسم 2009-2020.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة مساويًا في النقاط لغريمه التقليدية برشلونة، بينما يأتي إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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