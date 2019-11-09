اونلاين | «YALLA شووت NOW» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi AlNassr يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال hd

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، على ملعب “جامعة الملك سعود”، في إطار منافسات ذهاب المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Alhilal ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الهلال ضد أوراوا، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Urawa KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أوراوا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD1، بصوت المعلق حفيظ الدراجي، ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسيوية.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد أوراوا كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة بفارق من الأهداف، لقطع شوط كبير على حصد اللقب القاري الغائب منذ فترة طويلة عن خزائن النادي Alhilal vs Urawa ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة الهلال وأوراوا للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Alhilal ONLINE للاستمتاع بمباراة الهلال وأوراوا

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الهلال وأوراوا، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الهلال، نظرًا لقوة منافسه الياباني الذي تمكن من التغلب عليه في النسخة قبل الماضية في ضربة موجعة للفريق السعودي بالمباراة النهائية.

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بهدف دون رد في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار نهائي دوري أبطال أسيا للموسم الماضي، بعدما أحرز رفايل سيلفا هدف الفوز في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ترتيبالهلال في بطولة الدوري قبل مباراة الهلال وأوراوا Urawa LIVE

رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد بداية أكثر من رائعة إلا أن نتائج الفريق بدأت في التراجع مجددًا منذ خسارة الكلاسيكو امام غريمه التقليدي النصر.