رياضة | لوشيسكو (مدرب الهلال): كنت أتمنى أن نحرز المزيد من الأهداف في شباك أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوشيسكو (مدرب الهلال): كنت أتمنى أن نحرز المزيد من الأهداف في شباك أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن مواجهة فريقه أمام أوراوا، التي جمعت بينهم، التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا أمام ضيفة أوارا ريد، بهدف نظيف، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60 معلنًا عن هدف التقدم للهلال.

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وقال لوشيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "علينا الحفاظ على إتزان الفريق والشكل الذي ظهرنا به اليوم عندما نلعب على سايتاما بثقة ونؤكد تفوقنا".

وأضاف: " الجزء الأول من النهائي كان إيجابياً أداءاً ونتيجة على الرغم من أنني كنت اتمنى أن نحرز المزيد من الأهداف لكن الأمور لم تحسم بعد".

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.