رياضة | الخطيب يتوجه إلى فرنسا لتلقي العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يتوجه إلى فرنسا لتلقي العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي سفر محمود الخطيب، رئيس المجلس إلى فرنسا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار شريف فؤاد خلال تصريحاته بقناة النادي الأهلي إلى أن محمود الخطيب سيسافر إلى فرنسا في الثانية صباح غدًا الأحد، في إطار مشواره العلاجي.

وأوضح فؤاد أن الخطيب غادر اجتماع مجلس الإدارة مع قرب انتهاءه من أجل التجهيز للسفر إلى فرنسا، حيث من المنتظر أن يطمئن على فقرات الظهر، على أن يعود بعدها إلى القاهرة خلال 10 أيام.

كما أكد شريف فؤاد أن الخطيب حرص خلال اجتماع مجلس الإدارة إلى تقديم الشكر للإدارة التنفيذية وأعضاء المجلس وقطاعات النادي على المجهود الذي تم بذله خلال الفترة الماضية.

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وطالب الخطيب جميع أفراد المنظومة داخل النادي الأهلي ببذل مزيدًا من الجهد من أجل إرضاء جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية، على حد قول المتحدث باسم مجلس الإدارة.

وكان محمود الخطيب قد خضع لحقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأسابيع الماضية، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام التي عانى منها طيلة الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المتابع لحالة محمود الخطيب في تصريحات سابقة أن رئيس الأهلي سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نقس المكان، مُشددًا على ضرورة حصوله على فترة راحة طويلة وعدم بذل أي مجهود، مُشيرًا إلى أنه يعاني من انزلاق غضروفي مرتجع، ولابد من استئصاله أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الخطيب لكثرة الجراحات السابقة.