رياضة | عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد مساء يوم السبت بمقر النادي بفرع الشيخ زايد اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية اللاعبين الهاربين من قطاع الناشئين بالنادي.

وشهدت الفترة الماضية هروب اثنين من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، الأول كان مصطفى هشام الذي هرب لإسبانيا، والثاني عبد الوهاب علي الذي هرب للجزيرة الاماراتي.

وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ان مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الموافقة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي في ملف اللاعبين الهاربين من قطاع الناشئين بالنادي.

كما أعلن المتحدث الرسمي، عن موافقة مجلس الأهلي، على سفر محمد سراج، عضو المجلس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات، المُقرر إجراؤه في الفترة بين 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري بعد وصول دعوة من الإدارة الخاصة للمؤتمر.

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وكشف المتحدث باسم الأهلي، أن المؤتمر سيشارك فيه العديد من الأندية العالمية، وهو ما سيفيد القلعة الحمراء في ملف بناء وتدشين الملعب الخاص به.

وأوضح من المقرر أن يجهز محمد سراج ملفًا كاملًا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن الرؤية الكاملة للمشروع من أجل عرضه في الاجتماع القادم.

وأتم فؤاد، أن اللجنة المُكلفة بمتابعة ملف استاد الأهلي قد حرصت في الفترة الماضية على السير على انهاء التراخيص من أجل تجهيز الصورة الكاملة التي ستُعرض على مجلس الإدارة.