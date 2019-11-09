رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم السبت 9 نوفمبر جزء من مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بست مباريات من لقاءات الجولة.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وتعتبر أهم مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي من بين الست مباريات هي مباراة توتنهام وشيفيلد يونايتد ومباراة أرسنال وليستر سيتي.

نتائج مباريات اليوم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي × كريستال بالاس

وانتهت هذه المباراة بفوز تشيلسي بهدفين مقابل لا شئ سجلهم كل من تامي إبراهام وبوليسيتش.

بيرنلي × وست هام يونايتد

بينما انتهت هذه المباراة بفوز بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

نيوكاسل يونايتد × بورنموث

واستطاع نادي نيوكاسل يونايتد أن يفوز في هذه المباراة على نظيره نادي بورنموث بهدفين مقابل هدف.

ساوثامبتون × إيفرتون

كما فاز نادي إيفرتون في مباراة اليوم بهدفين مقابل هدف.

توتنهام × شيفيلد يونايتد

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل هدف توتنهام الوحيد سون هيونج مين بينما سجل هدف شيفيلد بالدوك.

ليستر سيتي × أرسنال

بينما فاز نادي ليستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل لا شئ سجلهم كل من جيمي فاردي وماديسون.

موعد انتهاء الجولة الثالثة عشر

وتنتهي منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد 10 نوفمبر بأخر ثلاث مباريات في الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

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1- ليفربول 31 نقطة

2- ليستر سيتي 26 نقطة

3- تشيلسي 26 نقطة

4- مانشستر سيتي 25 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

6- أرسنال 17 نقطة

7- بورنموث 16 نقطة

8- برايتون 15 نقطة

9- بيرنلي 15 نقطة

10- كريستال بالاس 15 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

12- توتنهام 14 نقطة

13- إيفرتون 14 نقطة

14- مانشستر يونايتد 13 نقطة

15- ولفرهامبتون 13 نقطة

16- وست هام يونايتد 13 نقطة

17- أستون فيلا 11 نقطة

18- واتفورد 8 نقاط

19- سوثامبتون 8 نقاط

20- نورويتش سيتي 7 نقاط