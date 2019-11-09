رياضة | أرسنال يسقط أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يسقط أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليستر سيتي فوزا هاما على فريق أرسنال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور في اطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جيمي فاردي هدف فريق ليستر سيتي الأول في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، قبل أن يعزز لاعب خط الوسط الإنجليزي ماديسون النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ورفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق الأهداف عن فريق تشيلسي صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد أرسنال عند 17 نقطة في المركز السادس.

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ويلتقي فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البريميرليج غدا امام فريق مانشستر سيتي على ملعب الانفيلد ضمن منافسات تلك الجولة أيضاً.

وواصل فريق ليستر سيتي نتائجه الرائعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء، والانتصار أيضا على حساب كريستال بالاس بنتيجة هدفين خارج ملعبه ووسط جماهيره.

بينما أصبح مستقبل المدرب الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال في خطر بعد تلك الهزيمة والنتائج السلبية في الفترة الأخيرة بالبريميرليج، والتعادل في الجولة الماضية ضد ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، والهزيمة من شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، والتعادل مع كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث انهزم الجانرز هذا الموسم ثلاث مرات خارج ملعبه.