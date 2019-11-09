رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد اكتساح إيبار في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد اكتساح إيبار في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره فريق ايبار بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي الملعب البلدي إبوروا الدولي بمدينة ايبار.

وسيطر ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان علي المباراة بأكملها أمام نظيره فريق ايبار و استطاع كريم بنزيمة أن يفتتح أهدافه في المباراة بالدقيقة 17 وسجل القائد راموس في الدقيقة 20 عن طريق ركلة جزاء وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 29 و اختتم فالفيردي أهداف المباراة في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة استطاع نادي ريال مدريد احتلال صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 25 نقطة بينما توقف رصيد نادي ايبار عند النقطة الخامسة عشر بالمركز 15 في جدول ترتيب البطولة الاسبانية.

ومن المقرر أن يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسيداد في المباراة القادمة يوم 23 / 11 المقبل بعد انتهاء أسبوع الفيفا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.