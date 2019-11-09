رياضة | بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند بالأربعة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند بالأربعة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني، على ملعب اليانز أرينا تحت قيادة الحكم فيليكس زوير.

واستطاع المهاجم البولندى روبيرت ليفاندوفسكى فى تسجيل الهدف الأول للباڤاري فى الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول من صناعة بنيامين بافارد الظهير الفرنسي، ثم إستطاع النجم الألمانى جنابري تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 47 من صناعة توماس مولر، بينما في الدقيقة 76 أضاف روبيرت ليفاندوفسكى الهدف الثالث من صناعة مولر، ثم أضاف تياجو الكانتارا الهدف الرابع في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبعد هذا الفوز إرتفع رصيد العملاق الباڤاري للنقطة 21 في المركز الثالث بعد فوز اليوم بينما ظل بوروسيا في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وكان بايرن ميونخ قد أقال المدير الفنى نيكو كوفاتش بعد الخسارة الأخيرة ببطولة الدوري أمام إينتراخت فرانكفورت بخماسية، ليقود هانز فليك الفريق كمدرب مؤقت مباراة اليوم ويحقق الفوز.