رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إيبار 4-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إيبار 4-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد وإيبار، بفوز الميرنجي برباعية دون رد والتي أقيمت مساء اليوم على الملعب البلدي بإبوروان معقل إيبار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني.

وافتتح كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة، قبل أن يعزز سيرجيو راموس تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم يعود بنزيما لتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 29 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يختتم فالفيردي الأهداف بإحرازه الرابع في الدقيقة 61 من اللقاء.

وافتتحت مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، مساء أمس الجمعة بمواجهة بين ريال سوسيداد وليجانيز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستكملت مباريات الجولة اليوم بثلاث مواجهات حيث فاز ألافيس على بلد الوليد بثلاثية نظيفة، وفالنسيا على غرناطة بهدفين دون رد، وريال مدريد على إيبار ، على أن تقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بعد قليل لحساب نفس الجولة.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة عشر، غدا الأحد بمواجهات ريال مايوركا ضد فياريال، وأتليتك بلباو ضد ليفانتي، وأتليتكو مدريد ضد إسبانيول، وخيتافي ضد أوساسونا وريال بيتيس ضد إشبيلية.

ونجح ريال مدريد في رفع رصيده إلى 25 نقطة والعودة مجددا لصدارة الترتيب مع مراعاة تأجيل له مواجهة ضد برشلونة من الجولة العاشرة، وفي إنتظار نتيحة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وقبل استئناف مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا بالتقرير الآتي:-

1- ريال مدريد 25 نقطة.

2- ريال سوسيداد 23 نقطة.

3- برشلونة 22 نقطة.

4- أتليتكو مدريد 21 نقطة.

5- إشبيلية 21 نقطة.

6- غرناطة 20 نقطة.

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7- فالنسيا 20 نقطة.

8- خيتافي 19 نقطة.

9- فياريال 18 نقطة.

10- أوساسونا 18 نقطة.

11- أتليتك بلباو 17 نقطة .

12- ليفانتي 17 نقطة.

13- بلد الوليد 17 نقطة.

14- ألافيس 15 نقطة.

15- إيبار 15 نقطة.

16- ريال بيتيس 13 نقطة.

17- مايوركا 11 نقطة.

18-سلتا فيجو 9 نقاط.

19- إسبانيول 8 نقاط.

20- ليجانيس 6 نقاط.