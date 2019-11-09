رياضة | إنتر ميلان يحقق فوز مثير أمام فيرونا إلى فوز ويتصدر الكالتشيو مؤقتاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحقق فوز مثير أمام فيرونا إلى فوز ويتصدر الكالتشيو مؤقتاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلى فريق إنتر ملان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما تمكن من قلب تأخره بهدف أمام ضيفه هيلاس فيرونا إلى فوز 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ12 من المسابقة والتي شهدت أيضاً فوز تورينو على بريشيا 4 -0.

وتقدم فيرونا بهدف فاليريو فيري في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وتعادل ماتياس فيتشينو لإنتر ميلان في الدقيقة 65 قبل أن يسجل نيكولو باريلا هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يواجه ميلان غداً الأحد، وتوقف رصيد فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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وهذا هو الفوز العاشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لفيرونا في الدوري مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

وفي المباراة الثانية، استعاد فريق تورينو ذاكرة الانتصارات، وحقق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، بالفوز على مضيفه بريشيا 4-0.

ورفع تورينو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين، فيما توقف رصيد بريشيا عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

وهذه هي المباراة الأولى لفريق بريشيا تحت قيادة فابيو غروسو الذي تولى تدريب الفريق خلفاً لايجينيو كوريني يوم الثلاثاء الماضي.