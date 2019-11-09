رياضة | ريال مدريد يضرب إيبار برباعية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضرب إيبار برباعية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي إيبار بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة ريال مدريد وإيبار

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب نادي ريال مدريد الذي شكل خطورة واضحه على مرمى إيبار منذ بداية اللقاء حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 17 عن طريق كريم بنزيما.

بل وسجل نادي ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء ثانية سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 20 وسط أداء متراجع من نادي إيبار الذي لم يشكل أي خطورة واضحه على مرمى نادي ريال مدريد.

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وخطف ريال مدريد هدفه الثالث في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء سجلها المتألق كريم بنزيما أمام بعض الفرص الضعيفه من نادي إيبار.

وسجل النادي الملكي هدفه الرابع في مرمى إيبار في الدقيقة 62 عن طريق فالفيردي الذي سجل أول أهدافه مع ريال مدريد اليوم وظل الريال يحاول خطف المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد برباعية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 25 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيبار عند 15 ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.